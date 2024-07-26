Нічна атака дронів: в Житомирській області розповіли про пошкодження

Росія не припиняє тероризувати Україну "Шахедами". У ніч проти 26 липня ворог запустив безпілотники, частина з яких атакувала Житомирську область.

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про наслідки атаки розповіли у Житомирській ОВА.

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Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики.

Частина дронів була успішно збита ППО.

Цієї ночі під час повітряної тривоги відбулась чергова масована атака БпЛа типу "Шахед" території Житомирської області. Нашими силами ППО велась активна антидронова робота,

– написав голова ОВА Віталій Бунечко.

Він також повідомив, що уламками було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики.

"Здійснюється ліквідація наслідків та оцінка завданих збитків", – додав голова ОВА.

На щастя, жертв серед цивільних немає.

Загалом у ніч на 26 липня росіяни випустили 22 "Шахеди".

20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях,

– розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.