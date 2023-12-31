Летять "Шахеди" та загроза балістики: у багатьох областях тривоги

Моніторингові канали повідомляють про запуск "Шахедів" з півдня. Також окупанти вдарили по Україні ракетами.

О другій половині дня 31 грудня Повітряні сили попередили про загрозу ударів дронами-камікадзе. Для яких областей існує небезпека і куди рухаються ворожі цілі, передає 24 Канал.

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Росіяни запустили БпЛА

Приблизно о 15:48 моніторингові канали повідомили про запуск безпілотників з півдня. Вже згодом Повітряні сили анонсували небезпеку для низки областей, зокрема Донеччини, Дніпропетровщини та Харківщини.

1. "Шахеди" на Полтавщині, Харківщині – у напрямку Полтави, Охтирки на Сумщині.2. З південного сходу – у напрямку Дніпра.3. На сході Миколаївщини – у північно-західному напрямку.Одеська область "почервоніла".Кілька нових груп "Шахедів" із Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської області.Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської, Миколаївської областей.

16:39 "Шахеди" з Харківщини, Дніпропетровщини у напрямку Полтавщини. 16:10 "Шахеди" перебувають поблизу Павлограда. 16:07 Шахеди рухаються у напрямку Лозової на Харківщині. 16:06 Кіровоградська область "почервоніла". 15:56 Шахеди – на сході Дніпропетровщини та на півдні Харківщини рухаються на північ.

Для яких областей існує загроза / Фото

Атака ракетами

Паралельно із загрозою безпілотників для Харківської області виникла інша небезпека. О 16:00 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для області з території Бєлгородської області.

Пізніше у Чугуївському районі на Харківщині пролунав вибух. У Харківській ОВА заявили про щонайменше чотири удари по території області ракетами С-300.

У бік Дніпра – керована авіаційна ракета Х-59.Ракета на Миколаївщині. Курс – північно-західний.Ракети летять з півдня на Кривий Ріг.Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для півдня та сходу України.