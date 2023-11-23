Як українські бійці збивають "Шахеди": у ЗСУ показали потужну роботу оборонців неба

Російські військові 22 листопада атакували Україну за допомогою 14 "Шахедів". Українські військові відбили атаку окупантів, знешкодивши всі дрони-камікадзе.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук показав бойову роботу українських захисників неба. На кадрах, які опублікував Олещук, українські бійці збивають "Шахед".

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Олещук показав бойову роботу українських захисників під час атаки "Шахедів"

"Уражено всі 14 ударних БпЛА! Гарна робота!", – написав Олещук.

Бойова робота українських військових під час атаки "Шахедів": дивіться відео

Більше деталей про атаку росіян

З вечора 21 листопада до 3 ночі 22 листопада росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку за допомогою 14 "Шахедів" і крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ та Нацгвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників.

До відбиття атаки було залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян.

Чому Росія атакує "Шахедами"

Росія вже понад два місяці утримується від застосування проти України крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555.

У Міноборони Британії заявляють, що Росія накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими. На думку британських розвідників, росіяни водночас формують бойовий простір перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.

Для цього росіяни використовують "Шахеди", щоб промацати ППО України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат теж заявляв, що Росія за допомогою дронів промацує протиповітряну оборону України та шукає слабкі місця у системі ППО.