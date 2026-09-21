В одній із областей Росія знищила склади продуктових супермаркетів

Окупанти продовжують завдавати удари по цивільній логістиці. Зокрема, триває ворожа кампанія ударів по складах українських компаній. Цієї ночі вони горіли на Одещині.

Про наслідки ворожого удару по Одеській області розповів глава ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про нічну атаку на Одещині?

У регіоні внаслідок російського обстрілу зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. Спалахнула масштабна пожежа.

Зауважимо, що окупанти атакували склади, які раніше вже були під уражені.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучались понад 80 рятувальників.

Наразі пожежа погашена.

"Робота рятувальників була ускладнена загрозами повторних повітряних ударів", – уточнив Кіпер.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ОВА, ДСНС

Окрім Одеської області, уночі росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу травмовано 5 людей. У місті пошкоджено два дев'ятиповерхові житлові будинки, виникли пожежі на території одного з торговельних центрів та в корпусі вищого навчального закладу.

У Київській області теж спалахнули пожежі через російські удари. У Бучанському районі загорілася станція технічного обслуговування. У Фастівському районі палала будівля пилорами.