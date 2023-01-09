Зумисне стріляли по селищу Шевченкове, яке з ганьбою залишили навесні, – Синєгубов

Російські загарбники вкотре обстріляли селище Шевченкове, що у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок цього загинули цивільні громадяни. В ОВА констатували, що окупанти зумисне цілились та влучили в ринок міста, адже жодного військового об'єкта поруч не було.

Відомо, що через цей ракетний удар загинуло 2 дорослі жінки та одна дитина поранена. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію в ефірі національного телемарафону та вкотре наголосив, що російські загарбники цілеспрямовано обстрілюють не військову інфраструктуру.

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Ще один факт порушення росіянами "перемир'я"

За словами очільника області, внаслідок атаки постраждало 7 людей. Їх одразу доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Серед них, власне, є 10-річна дівчинка. Лікарі борються за її життя.

Стосовно того, куди саме було завдано удару, то це міський ринок. Враховуючи, що сьогодні (9 січня – 24 Канал) понеділок, там ми маємо лише сімох жертв. Насправді, якби це був інший день, то жертв було б набагато більше,

– сказав Синєгубов.

Окрім того, він зауважив, що поруч з цим місцем жодного військового об'єкта немає. Слід сказати, що Шевченкове – це цивільне селище, яке було деокуповане весною 2022 року.

Чи покидають українці населені пункти Харківщини

Глава Харківщини згадав, що ледь не щодня російські окупанти обстрілюють Україну, попри заклики Путіна до перемир'я Скажімо, 7 січня – на саме Різдво за юліанським календарем – росіяни атакували околиці Харкова. Через цей ракетний обстріл загинула одна людина.

Варто також сказати, що під час включення Синєгубов відповів на питання журналістів про те, чи виїжджають масово люди з регіону. Він зазначив, що громадяни нашої держави, навпаки, намагаються повернутися до осель, які не зруйнували окупанти.

А от на звільнені території жителі Харківщини приїжджають лише тоді, коли там є електрика. За словами глави ОВА, станом на 9 січня понад 85% електромереж на звільнених територіях уже відновили спеціалісти. Однак існує інша проблема – велика кількість мін на цих теренах.



Як безпечно пересуватись звільненими територіями / Картинка 24 Каналу