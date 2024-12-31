Росія ударила по Шостці 13 ракетами, – Сумська ОВА

Росія 31 грудня завдала серйозного удару по Сумщині. Найбільше було уражено ракетами Шостку.

Також загалом 10 населених пунктів області постраждали від російських артобстрілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

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Шостку атакували у дві хвилі

На Шостку росіяни спрямували 13 ракет двома хвилями.

О 3 годині було 4 ракети застосовано по інфраструктурі міста Шостки, і о 8 годині – ще 9 ракет. Внаслідок чого постраждала суттєво інфраструктура: три котельні. 45 будинків без опалення,

– повідомив Володимир Артюх.

Раніше у поліції Сумщини розповіли, що є руйнування об'єктів критичної інфраструктури, а також вибуховою хвилею пошкоджено 12 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 освітні заклади, гаражі, паркани та інші господарчі споруди.

Ліквідація наслідків удару триває. Зокрема, працюють бригади, щоб якомога швидше відновити теплопостачання.