ЗМІ показали супутникові знімки уражених російських складів з "Шахедами" під Єйськом

Днями безпілотники атакували склади неподалік Єйська у Краснодарському краї Росії. За словами Генштабу ЗСУ, ці склади у селищі Октябрське використовувались для зберігання ворожих "Шахедів".

Супутникові знімки, на яких можна побачити наслідки удару, показали журналісти "Схем". Супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

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Безпілотники атакували склад з "Шахедами"

Генштаб ЗСУ 9 жовтня заявив, що Військово-морські Сили ЗСУ та Служба безпеки України завдали удару по складам біля Єйська.

Журналісти порівняли знімки за 4 та 11 жовтня – тобто до та після атаки безпілотників.

За наявною інформацією, там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкту спостерігалася вторинна детонація,

– йшлося в повідомленні.

Безпілотники атакували склад з ворожими "Шахедами" / Фото: "Схеми"

9 жовтня російські ЗМІ також повідомляли про вибухи в Октябрському районі під Єйськом після атаки БпЛА. Місцева влада вже традиційно не коментувала наслідки удару, водночас росіяни заявили, що атаку безпілотників нібито "було успішно відбито".

До слова, днями Сили оборони також успішно уразили аеродром "Ханская" в Адигеї. У цей час на військовому об'єкті перебувало майже 60 ворожих бортів.