"Прапорщикам нічого не лишилось": які наслідки ударів по складу у Тверській області

Вночі 18 вересня СБУ, спільно з ССО та ГУР знищили величезний склад Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії. Наслідки атаки буквально чують та бачать досі.

Детонація у Торопці продовжується, а масштаби пожежі, очевидно, спростовують заяви росіян про те, що на склад впали просто уламки дронів. Детальніше про те, що могли знищити на арсеналі у Тверській області 24 Каналу розповів Андрій Крамаров – військовий експерт.

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Чим могли атакували склад БК

Після 3 години ранку 18 вересня у місті Торопець пролунали гучні вибухи. Українські спецслужби спільно з ССО атакували 107-й арсенал ГРАУ у Тверській області.

Це новий склад боєприпасів. На цьому, зокрема, були спеціальні ангари для зберігання балістичних та зенітних ракет. Він використовувався як великий логістичний вузол, наприклад, для подальшого перекидання у зону виконання бойових дій північнокорейських ракет KN-23,

– зазначив Андрій Крамаров.

Також є інформація, що на цьому складі зберігалися ракети "Іскандер". Оскільки за характеристиками вони такі ж, як і KN-23, логічно їх перевозити на пускові рубежі з одного місця, інакше логістика, з огляду на розміри Росії, може бути неефективною. Тож удар по складу – це у буквальному і фігуральному сенсі болючий удар і по ракетному арсеналу Росії.

Російська влада, до слова, повідомляла, що на склад впали "уламки дронів", за даними українських ЗМІ для атаки могли використати більш як сотню БпЛА. Водночас є факти, які можуть вказувати на інший тип озброєння.

"Є багато відео очевидців, в яких можна почути звук роботи реактивного двигуна. Можливо, це були не безпілотники, а українська "Паляниця" або ж це було якась інша наша зброя з реактивним двигуном. Це важливо, адже реактивний двигун має кращі показники щодо тяги й потужності, відтак її носій може нести більшу бойову частину", – зауважив військовий експерт.

Потужні вибухи

Хоч у Росії процвітає корупція, однак склад у Тверській області, який є одним із найбільших в країні-агресорці, точно охороняли засоби ППО. Втім їм не вдалося впоратися з відбиттям атаки. Детонація та вибухи на арсеналі були настільки потужними, що сейсмологи навіть зафіксували землетрус, магнітудою 2,8 бала.

Власне, детонація на складі триває й досі. Це свідчить, що там зберігалося безліч різноманітної зброї і вибухають не лише 82-міліметрові міни та 72-міліметрові снаряди для РСЗВ "Град".

Наше ГУР обдурило прапорщиків, бо вони ж вважали, що там 70 – 80% буде знищено, а 20% вони зможуть винести. А виявилося, що навіть винести немає чого,

– зіронізував Крамаров.

Зауважимо, що на 107-й арсенал ГРАУ у Тверській області зберігали приблизно 30 тисяч тонн різного типу зброї.