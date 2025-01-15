Хати немає, все понищено, – бабуся з села на Львівщині, будинок якої пошкодила російська ракета

Росія вранці 15 січня знову цинічно атакувала мирних українців. Одна із випущених країною-терористкою ракет впала на Львівщині у селі Скнилів та пошкодила будинки місцевих мешканців.

Бабуся, житло якої постраждало, розповіла, як пережила російську атаку та у якому стані помешкання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Будинок непридатний для проживання

У будинку Ярослава Укач перебувала разом із сестрою. Жінка якраз була у ліжку, як на неї посипалося вікно.

"Ми дві є, та ми ледве вибралися... Хати немає, все понищено", – розповіла бабуся.

Наразі її помешкання непридатне для проживання. У будинку гуляє вітер, посипалися стіни.

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Нагадаємо, що раніше голова Львівської ОВА повідомив, що через падіння ракети у цьому селі Золочівського району руйнувань зазнали два житлові будинки та дві господарські споруди.

Поруч із ними утворилася величезна вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.