Росіяни атакували Слов'янськ авіабомбами: зруйновано будинки, пошкоджено медзаклад

Російські війська протягом минулої доби завдали кількох авіаударів по Слов'янську на Донеччині. Унаслідок атак авіабомбами ФАБ-500 та ФАБ-250 зруйновано приватні оселі й багатоповерхівку, десятки будинків зазнали пошкоджень.

Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Які наслідки російських ударів по Слов'янську?

У понеділок, 9 листопада, близько 21:00 російські військові завдали авіаудару бомбою ФАБ-500 по приватному сектору в центральній частині Слов'янська. Унаслідок влучання повністю зруйновано чотири приватні будинки, ще близько 60 осель пошкоджено.

У ніч проти 10 листопада окупанти знову атакували місто. Цього разу росіяни скинули дві авіабомби ФАБ-250 на багатоповерхівки в центрі Слов'янська.

Наслідки атаки / Вадим Лях

Унаслідок удару частково зруйновано один багатоквартирний будинок. Пошкоджень також зазнали щонайменше 22 багатоповерхівки та медичний заклад.

За попередньою інформацією, безпосередньо внаслідок нічної атаки постраждалих не було. Водночас за минулу добу в місті пошкоджено також приватні будинки, автомобілі та обладнання підприємств.

Відомо про одного пораненого – 44-річного чоловіка. Його госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.

Які наслідки атак на Донеччині?

Як повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, у Покровському районі, зокрема в Білозерському, російські удари зруйнували два приватні будинки, ще один зазнав пошкоджень.

У Краматорському районі під ударом опинилися кілька населених пунктів. У Святогірську російський дрон "Молнія" влучив у покрівлю корпусу Святогірської лаври.

Внаслідок семи ударів, зокрема чотирьох атак FPV-дронами, загинули двоє людей. Також пошкоджено два приватні будинки, автомобіль та автобус. По Ясногірці росіяни вдарили чотирма авіабомбами.

В Андріївській громаді три авіабомби зруйнували один будинок і пошкодили ще п'ять. Крім того, дрони "Гербера" пошкодили адміністративну будівлю в Новостепанівці Олександрівської громади та зруйнували господарську споруду в Дмитро-Колиному.

Загалом за добу російські військові 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 648 людей, зокрема 35 дітей.

Крім того, російський безпілотник вранці 10 листопада атакував приміський електропоїзд на залізничній станції в Сумах. У момент удару потяг перебував на пероні, а поїзна бригада була в укритті.