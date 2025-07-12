Росіяни ударили по центру Слов'янська: влучили біля автовокзалу, є загиблий і поранені

Російські війська завдали удару по Слов'янську вранці 12 липня. Є влучання в центральній частині міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Слов'янська Вадима Ляха.

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Які наслідки удару по Слов'янську?

Близько 08:00 12 липня росіяни Слов'янськ зазнав чергового російського обстрілу. Зафіксовано влучання по центральній частині міста, в районі автовокзалу.

Пошкоджені торгівельний комплекс, СТО, навчальний заклад та адмінбудівля,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Слов'янську / Фото Вадима Ляха

На жаль, внаслідок ворожого удару по Слов'янську постраждали люди, також загинув чоловік 1990 року народження.

Нагадаємо, 2 липня російські війська завдали удару по терміналу "Нової пошти" у Слов'янську, знищивши близько 300 посилок. У компанії повідомили, що ще 5 000 посилок вціліли. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.