Окупанти вдарили 5 ракетами по Слов'янській ТЕС: які наслідки обстрілу

На Великдень окупанти обстріляли ракетами Слов'янську ТЕС. Ворог вдарив чотирма касетними з РСЗВ "Смерч" та однією фугасною"

Про це повідомив начальник Миколаївської МВА. Володимир Проскукін також розповів про наслідки російського обстрілу.

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Які наслідки атаки на Слов'янську ТЕС

У першій половині дня 5 травня російські загарбники завдали ударів по території Слов'янській ТЕС п'ятьма ракетами.

О 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції,

– заявив Володимир Проскунін.

Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС / Фото Володимира Проскуніна

Додав, що окупанти атакували 4 касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" та 1 фугасною. На щастя, минулося без постраждалих.

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Наслідки ворожого удару / Фото Володимира Проскуніна

Зверніть увагу! Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено 50% всієї енергосистеми.