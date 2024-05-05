Окупанти вдарили 5 ракетами по Слов'янській ТЕС: які наслідки обстрілу
Джерело:"Суспільне"
На Великдень окупанти обстріляли ракетами Слов'янську ТЕС. Ворог вдарив чотирма касетними з РСЗВ "Смерч" та однією фугасною"
Про це повідомив начальник Миколаївської МВА. Володимир Проскукін також розповів про наслідки російського обстрілу.
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Які наслідки атаки на Слов'янську ТЕС
У першій половині дня 5 травня російські загарбники завдали ударів по території Слов'янській ТЕС п'ятьма ракетами.
О 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції,
– заявив Володимир Проскунін.
Додав, що окупанти атакували 4 касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" та 1 фугасною. На щастя, минулося без постраждалих.
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Зверніть увагу! Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено 50% всієї енергосистеми.