Атака спрямована на виявлення ППО, – Гуменюк про ракетні удари на Півдні

Російські окупанти завдали нової масованої атаки по Україні 29 грудня. Ракетні удари на Півдні були, зокрема, спрямовані на виявлення розташування систем ППО.

Про це 24 каналу розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, масований ракетний удар був досить потужним. Окупанти, зокрема, намагалися виявити українські системи ППО

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Дуже потужна масована атака, яка була спрямована саме на виявлення сил ППО. Дуже шкода, що наші громадяни в гонитві за свіжою новиною могли допомагати ворогу,

– зауважила Гуменюк.

Чи змінили росіяни тактику обстрілів

Сьогодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що після ракет росіяни запустили ще й дрони-камікадзе Shahed-136. До цього окупанти зазвичай першими запускали дрони-камікадзе, щоб спробувати вразити ППО, а вже потім ракети.

Як наголосила Гуменюк, тактика ворога не змінилася. Вони як колись, так і зараз намагаються нейтралізувати українську ППО. Адже її ефективність дійсно висока.

Ми говорили про те, що вони використовують різні види зброї, щоб спершу нейтралізувати нашу ППО… Тактика ворога не змінилася. Вони намагаються спочатку протидіяти нашій ППО, бо її результативність у 80 – 90% їх критично не влаштовує,

– зазначила Гуменюк.

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За її словами, окупанти продовжують бити по об'єктах критичної інфраструктури, щоб максимально знизити моральний дух українців. Ще одна мета таких ударів – перевірка на міцність міжнародної спільноти, яка підтримує Україну.

Вони сподіваються, що партнери таки зменшать підтримку. Але нічого в окупантів не вийде. Українці боротимуться до перемоги.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні: коротко