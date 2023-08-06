Чому окупанти не вперше атакують Старокостянтинів: у Повітряних силах назвали мету ворога

Росіяни 5 та 6 серпня завдали масованого ракетного удару по Україні. Однією з основних мішеней ворога став Старокостянтинів.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому окупанти б'ють по ньому не вперше. Він також наголосив, що всі потуги ворога марні, передає 24 Канал.

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По Старокостянтинову б'ють не випадково

За словами Юрія Ігната, ворог не вперше атакує аеродром, розташований там. За його словами, він є штатним місцем базування бригади тактичної авіації. А вона має на своєму озброєнні бомбардувальники Су-24М.

Але в нинішніх умовах хочу сказати, що авіація в нас доволі таки мобільна. Наші авіатори, льотчики та всі, хто забезпечує польоти, знають, як протидіяти ворогові в таких умовах,

– наголосив він.

Речник Повітряних сил підкреслив, що по всій території України розкинуті десятки оперативних аеродромів. Тож потуги росіян знищити нашу авіацію марні.

Вони хіба що у своїх пабліках, своїх пропагандистських каналах знищують по 20 літаків щотижня. Я думаю, що наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують,

– підкреслив Ігнат.

Атака по Старокостянтинову 5 серпня: що відомо

Зауважимо, що під вечір по всій території України пролунала повітряна тривога. Вона була пов'язана з тим, що ворог запустив "Калібри".

Близько 18:50 у ЗСУ повідомили, що окупанти ціляться на Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Можливий напрямок – Старокостянтинів! Залишайтесь в укритті,

– наголошували тоді в Повітряних силах.