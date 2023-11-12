У мережі показали відео удару по балкеру Kmax Ruler у порту Одеси

Кілька днів тому Росія вдарила ракетою по цивільному судну у Чорному морі біля Одеси. Російські загарбники самі злили відео терористичної атаки по судну.

Російські пабліки публікують відео удару по балкеру Kmax Ruler у порту Одеси 8 листопада.

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З'явилися кадри атаки на судно Kmax Ruler

Британська розвідка вважає, що Х-31 могла використовуватися окупантами для ураження українських радіолокаційний станцій (РЛС) у цьому районі, а по судну могла бути запущена помилково. Мовляв, окупанти вважали, що цілять у військовий радар, сплутавши його з радаром на цивільному судні. Однак капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко заявив, що окупанти прицільно били по кораблю.

Це 100-відсоткова акція направлена на те, щоб налякати цивільні судновласників, капітанів, щоб суди в порти України не ходили,

– сказав він.

Тим часом російські канали навіть не соромляться поширюють в мережі відео атаки:

Що відомо про атаку на судно в Одесі