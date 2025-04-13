Відповідь буде жорсткою, – Генштаб відреагував на удар по Сумах

Окупанти атакували Суми у Вербну неділю, коли велика кількість людей поверталася з церков. Загинули десятки містян, серед них є діти.

У Генштабі назвали російський обстріл Сум черговим злочином проти людяності, передає 24 Канал.

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Росія чітко показала, що не хоче миру

У відомстві підкреслили, що ворог не здатний досягнути стратегічних успіхів на фронті, а тому вдається до своєї звичної тактики – воює з мирним населенням.

Росія вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета – посіяти страх. Але Росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату,

– наголосили у Генштабі.

Військові пообіцяли, що їхня відповідь загарбникам буде жорсткою. Вони нищитимуть окупантів та їхню техніку усюди.

До слова, Росія завдала удару по будівлі Сумського університету, де була запланована дитяча вистава "Примхлива принцеса". Вибухи сталися менш ніж за годину до початку вистави.