Це повна нісенітниця, – військовий відреагував на виправдання Росії після удару по Сумах

Внаслідок терористичного удару ворога по Сумах загинуло 36 людей, понад 120 поранені. Припускають, що в момент атаки в місті відбувалося нагородження військовослужбовців.

Будь-які витоки інформації розслідуватимуть в СБУ. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що майже щодо кожного удару росіян проводились слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини.

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Ціль Росії – виключно тероризм

Не треба забувати, що в Україні можуть бути зрадники, які передають інформацію ворогу. Такі випадки неодноразово фіксували. Варто розуміти, що Суми є прикордонним містом. Цілком логічно, що там могли перебувати українські військові.

Не варто опускатися до рівня чуток, а на всі запитання дасть відповідь слідство. Щодо самого удару, то також не можна стверджувати, що друга ракета з касетним боєприпасом, яка прилетіла по проїжджій частині, нібито була помилкою. А саме таке формулювання використав Дональд Трамп.

Є задокументовані факти прямого влучання росіян у лікарні, школи, адмінбудівлі, будинки. Таких випадків понад тисячу, не кажу вже про обстріли артилерією, дронами вздовж лінії фронту,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Статистика свідчить, що перший удар, зазвичай, припадає на будинок, будівлю, а другий – на вулицю, місця скупчення людей. Пояснити це чимось іншим, а не тероризмом – неможливо. При цьому російська версія залишається незмінною – в місті нібито збиралися радники НАТО, військові та інструктори.

Це повна нісенітниця. Думаю, слідство все з'ясує. Але мені дуже не хочеться, щоб ми ставали заручниками чужих наративів, коли Росія намагається виправдатися, а ми програємо в інформаційній боротьбі,

– підкреслив військовослужбовець.

На жаль, під вплив російської пропаганди потрапляє навіть адміністрація президента США. Це стосується не лише випадку з Сумами, але й багатьох інших. Наприклад, ворог намагався подати загибель нашого пілота на F-16 як нібито помилку України.