Найбільше людей загинуло в тролейбусі, люди повертались з церкви, – ОВА про обстріл Сум

Російська армія 13 квітня завдала ракетних ударів по Сумах. В епіцентрі ракетного удару опинився звичайний тролейбус з цивільними. Саме там загинуло найбільше людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

Важливо Росіяни завдали балістичного удару по Сумах, багато жертв: усе, що відомо про удар

Деталі про загиблих внаслідок ракетного удару

У Вербну неділю зранку Росія скоїла жорстокий воєнний злочин і завдала ракетних ударів по центру міста Суми. В епіцентрі вибуху опинився тролейбус, у якому загинуло багато людей.

Начальник Сумської ОВА Артюха моторошно назвав його "тролейбусом смерті". Загалом внаслідок атаки загинула 21 людина.

Найбільше людей загинуло у тролейбусі – практично всі, хто там був. Зараз проводиться евакуація тіл,

– повідомив Артюха.

Він додав, що люди саме поверталися з церкви, коли російська армія завдала ракетних ударів. Артюха повідомив, що він відразу прибув на місце атаки, коли Росія вдруге завдала ракетного удару.

За його словами, ворог цинічно вдарив балістичною касетною ракетою. Коли Артюха прибув на місце удару, то у повітрі пролунав другий вибух, а після – елементи касетного боєприпасу уразили цивільне населення та інфраструктуру.