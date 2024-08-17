У Сумах показали наслідки ранкового обстрілу

Ворог вдарив по Сумах зранку 17 серпня. На щастя, минулося без жертв, але наслідки атаки були руйнівними.

Ворог влучив в районі проспекту Свободи. На місці горіли авто, у будинках було багато пошкоджених вікон.

Дивіться також Внаслідок терористичного удару по Мирнограду є жертви

У Сумах завершили аварійно-відновлювальні роботи

У місті розгорнули оперативний штаб із ліквідації наслідків. Там працюють представники благодійних та міжнародних організацій, до яких можна звернутися за допомогою. Також є організації, які допомагають з пошкодженими вікнами.

У Сумській МВА повідомили, що станом на 16:00 зареєстровано 156 звернень від постраждалих власників квартир. Штаб продовжить приймати звернення громадян зранку наступного дня.

Також МВА показало наслідки ворожого удару. На ньому можна побачити вщент зруйновані автомобілі, вибиті вікна у будинках та магазинах, а також як люди ліквідували руйнування.

Наслідки обстрілу Сум: дивіться відео

Тим часом ДСНС вже завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого ракетного удару.

Весь день рятувальники надавали всебічну допомогу громадянам та демонтували аварійні конструкції, серед яких 50 віконних рам.

За допомогою плит ОСБ та плівки рятувальникам вдалось тимчасово відновити 117 вікон.