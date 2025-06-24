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24 Канал Новини України Загиблому на Сумщині хлопчику було всього 5 рочків: поранені його мама, сестра, бабуся
24 червня, 15:06
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Загиблому на Сумщині хлопчику було всього 5 рочків: поранені його мама, сестра, бабуся

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Росіяни вночі 24 червня атакували 8 ударними БпЛА по житловій вулиці у селі Верхньосироватської громади.
  • Загиблому цієї ночі хлопчику було всього 5 років. Дитину дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

 

 

Окупанти вночі 24 червня атакували Сумщину. Загиблому хлопчику було всього 5 років.

Його дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Атака на Сумщину

Внаслідок атаки поранені мама дитини, старша сестра та бабуся. 

Російська атака забрала в сім'ї дитину та дім. Це – черговий наслідок цинічної атаки Росії по мирному населенню, 
– підкреслив Григоров.

️Очільник ОВА повідомив, що усього внаслідок атаки загинули 3 людей. Ще 6 людей зазнали поранення, з них – 3 дітей.

Він інформував, що постраждалі з множинними травмами, зокрема у них опіки, переломи, вони перебувають у стані гострої стресової реакції.

️"Цієї ночі ворог спрямував вісім ударних БпЛА по житловій вулиці у селі Верхньосироватської громади. Пошкоджені та зруйновані понад 20 приватних будинків, автомобілі", – розповів деталі глава ОВА.

️Він наголосив, що на місці працює штаб з ліквідації наслідків. Кожній родині нададуть необхідну допомогу і підтримку.