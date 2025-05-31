Масована атака по Сумщині: загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна

Російські війська завдали масованого удару по Сумщині у ніч на 31 травня. Ворог атакував цивільну інфраструктуру, є постраждалий.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

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Які наслідки масованої атаки по Сумщині

Росіяни завдали ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині у ніч проти 31 травня. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий сектор, зруйновано складські приміщення.

Також ворог влучив дроном в автомобіль, який розвозив хліб у громаді. Внаслідок ворожої атаки постраждав водій – йому надали медичну допомогу.

Наслідки масованої атаки по Сумщині / Фото Сумської ОВА

Ще 5 російських БпЛА вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Внаслідок атаки виникла пожежа у господарській будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна. Наразі на місці працюють всі необхідні служби.

Росіяни навмисно б’ють по цивільній інфраструктурі – по тому, що годує людей,

– наголошує Григоров.

За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Також під масованою атакою у ніч на 31 травня була Тростянеччина. За попередньою інформацією, росіяни вдарили двома ракетами та 13 БпЛА по сільськогосподарських підприємствах.

На щастя, минуло без жертв. Внаслідок російської атаки згоріли приміщення підприємств, транспорт.

До слова, у Повітряних силах розповіли, що у ніч на 31 травня росіяни атакували 114 засобами повітряного нападу. Силами ППО було знищено 69 "Шахедів", 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни. Ще 42 ворожі цілі було збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.