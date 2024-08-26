На Сумщині є влучання в об'єкт залізничної інфраструктури: поранений помічник машиніста

Російські загарбники влучили в об'єкт залізничної інфраструктури в Сумській області. Пошкоджено будівлі й контактну мережу, зазнав поранень помічник машиніста.

Всі рейси, які тимчасово зупинилися у зв'язку зі знеструмленнями внаслідок масованої російської атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух.

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Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині

Бійці Путіна влучили в об'єкт залізничної інфраструктури у Сумській області.

Пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає,

– заявили в Укрзалізниці.

Додали, що деякі вокзали, які були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як Пункти незламності. Там можна підзарядити гаджети й перечекати в укриттях до відбою тривоги.

У деяких регіонах приміські електропоїзди їдуть з затримками. Ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна, – рух за графіком. Відхилення від графіка зібрані на порталі.

Зверніть увагу, що перебої з електроенергією та звʼязком можуть відображатись на актуальності інформації на порталі. Робимо все, щоб мінімізувати наслідки,

– зазначили в Укрзалізниці.

️Також нагадали, що пасажирів, які не встигли на потяги через тривалі повітряні тривоги, забирають з тими ж квитками на наступні рейси аналогічного напрямку упродовж доби.