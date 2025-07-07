Російський дрон вбив 2 людей на Сумщині
- Росіяни атакували ударним дроном Хотінську громаду на Сумщині. На місці атаки виявили тіла 2 загиблих.
- Попередньо, жертви – чоловіки 60 та 48 років, які зазнали смертельних осколкових поранень.
Росіяни обстріляли Хотінську громаду на Сумщині. Внаслідок влучання ворожого дрона загинули двоє місцевих жителів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.
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На Сумщині є жертви внаслідок атаки Росії
Двоє жителів Хотінської громади, попередньо, чоловіки 60 та 48 років, зазнали смертельних осколкових поранень внаслідок влучання російського ударного безпілотника. Тіла загиблих виявили 7 липня на місці атаки.
Мої щирі співчуття родинам. Це ще один цинічний злочин проти мирного населення прикордонної Сумщини,
– наголосив голова ОВА.
Зауважимо, напередодні, 6 липня, Росія вдарила по Битицькому старостату Сумської громади КАБами, ракетами й ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу є жертва серед цивільних.
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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російської атаки. Вічна пам'ять!