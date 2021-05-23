Чергова атака на свободу слова, – Україна відреагувала на затримання Протасевича у Білорусі

Україна вимагає, аби Білорусь негайно звільнила затриманого засновника NEXTA Романа Протасевича. Інцидент назвали наступом на свободу слова.

Так, з Білорусі знову надійшли тривожні новини. Про це написав речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

До речі Можуть ввести санкції: в ЄС закликали Білорусь негайно відпустити Протасевича та інших пасажирів

Реакція МЗС

МЗС вимагає негайного звільнення Протасевича. Ніколенко додав, що під час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно гарантовані.

Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади,

– зазначив речник.

Що відомо про затримання Протасевича