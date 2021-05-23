Чергова атака на свободу слова, – Україна відреагувала на затримання Протасевича у Білорусі

Україна вимагає, аби Білорусь негайно звільнила затриманого засновника NEXTA Романа Протасевича. Інцидент назвали наступом на свободу слова.
Так, з Білорусі знову надійшли тривожні новини. Про це написав речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
До речі Можуть ввести санкції: в ЄС закликали Білорусь негайно відпустити Протасевича та інших пасажирів
Реакція МЗС
МЗС вимагає негайного звільнення Протасевича. Ніколенко додав, що під час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно гарантовані.
Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади,
– зазначив речник.
Що відомо про затримання Протасевича
- Літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, 23 травня посадили у Мінську. Все через повідомлення про замінування, хоча ніякої вибухівки так і не знайшли.
- На борту був колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали через відкриті кримінальні справи проти нього.
- Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення.
- Лідерка опозиції Світлана Тихановська переконана, що посадка літака – це операція спецслужб, аби затримати Протасевича.
- До речі, сам активіст перед вильотом заявив, що за ним можуть стежити співробітники спецслужб.
- Світова спільнота вже відреагувала на зухвале затримання літака та пасажирів. В ЄС закликали негайно відпустити всіх людей, зокрема, й Протасевича. Польща навіть вимагає ввести санкції проти Білорусі.