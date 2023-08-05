Танкер Sig виконував непрості завдання: чим допоможуть Україні затоплення таких кораблів

У ході спеціальної операції 5 серпня СБУ спільно з ВМС завдала удару дроном по великому танкеру Sig. Російське судно, яке перебуває під санкціями США, транспортувало паливо для військ ворога.

Військовий оглядач Денис Попович зауважив, що танкер виконував непрості завдання, але зараз трішки втомився. Про це він розповів 24 Каналу.

Читайте також Законні цілі, – голова СБУ висунув умови Росії для закінчення "бавовни" на кораблях

Хороша закономірність

Пошкодження танкера Sig – це симетрична відповідь на спроби Росії перекрити судноплавство в українські порти й зупинити зернові перевезення.

Якщо вони зерно, то ми нафту,

– наголосив військовий оглядач.

Подібні дрони, які влучили у танкер Sig та десантний корабель "Оленегорський горняк", були продемонстровані на одній з виставок. Дальність їхньої дії близько 800 кілометрів, фактично вони можуть діяти по всій акваторії Чорного моря. Тепер у жодному порті та точці Чорного моря росіяни не можуть почуватися у безпеці.

Атаки дронів на ворожі судна відбулися протягом двох ночей підряд. Якщо і наступної ночі теж буде якась атака за допомогою безпілотників, то вже можна говорити про системність.

"Як кажуть один випадок – випадковість, другий – збіг, а третій – закономірність", – зазначив Попович.

Які наслідки для окупантів матиме оголошення військової загрози в акваторії шести портів Росії: дивіться відео

Ефект для ворога

Російські пабліки транслюють звернення української влади буцімто всі порти Росії у Чорному морі у зоні військової небезпеки. Це автоматично підвищує вартість страхування суден, які наважаться курсувати тими водами. У такому разі пересування для перевізників стане матеріально невигідне, адже доведеться платити величезні страхові суми.

Україна офіційно оголосила про військову загрозу в районі одразу шести Чорноморських портів Росії. Режим загрози діє від 4 серпня і є безстроковим.

Це може призупинити судноплавство з боку Росії, транспортування нафти з Чорноморських портів й перервати надходження до бюджету. До того ж попередження є сигналом для перевізників, щоб вони вжили заходів щодо того, чи варто їм заходити у ці води.

"Я думаю, що будь-який власник судна у здоровому глузді не захоче відправляти свої судна у зону підвищеної небезпеки. Виглядає, що Росія програє у зерновому шантажі. Я чув неофіційні розмови, що окупанти готові повернутися до перемовин щодо відновлення зернової угоди", – мовив військовий оглядач.

Атака на російський танкер Sig: коротко