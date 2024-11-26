Мер Тернополя звернувся з важливим проханням у зв’язку з наслідками російської атаки

У ніч на 26 листопада Росія атакувала енергетичний об'єкт на Тернопільщині. Через це мер Тернополя звернувся до містян із важливим повідомленням.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сергія Надала. Станом на вечір вівторка тисячі мешканців області досі залишалися без світла.

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Тернополян просять бути обережними на дорогах

Надал попросив тернополян бути максимально обережними на дорогах через ситуацію з електропостачанням.

"Зараз вуличне освітлення працює лише на основних магістралях", – повідомив він.

Мер Тернополя попросив водіїв рухатися із безпечною швидкістю руху та бути максимально обережними, особливо, у житлових районах.

Пішоходам Надал нагадав про важливість використання сітловідбивальних елементів.

Вмикайте ліхтарик на телефоні, коли переходите дорогу. Наголосіть дітям, щоб були особливо уважні біля проїжджої частини. Бережіть себе!

– закликав очільник міста.

Нагадаємо, що станом на вечір 26 листопада без світла на Тернопільщині залишаються приблизно 95 тисяч споживачів. Найскладніша ситуація у північній частині області та самого Тернополя.

Енергетики та комунальники продовжують оцінювати збитки та визначати, коли ж вдасться відновити пошкоджене обладнання.