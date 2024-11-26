Подібної ситуації ще не було: як живе Тернопіль після атаки дронами

Вночі 26 листопада росіяни атакували Тернопіль "Шахедами". Зараз в місті критична ситуація з електропостачанням, електротранспорт не курсує.

Регіональна редакторка ZAXID.NET та кореспондентка 24 Каналу Зоряна Яремишин розповіла, що в місті також є проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком. Від початку повномасштабного вторгнення Тернопіль ще не перебував у такому складному становищі.

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Як живе Тернопіль після атаки дронами

Регіональна редакторка розповіла, що після нічної атаки в Тернополі досі є проблеми з електроспоживанням, місто практично від нього відключене. Крім того, є проблеми з водопостачанням, на що скаржаться містяни у соціальних мережах. Цю ситуацію водоканал зараз намагається виправити.

Зауважте! Мер міста Сергій Надал повідомив, що зараз в Тернополі найкритичніша ситуація від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, наразі невідомо, коли буде відновлено електропостачання в обласному центрі. Все залежить не лише від роботи енергетиків, а від можливості отримання додаткової потужності електроенергії.

Також в Тернополі не курсує електротранспорт. Міська рада дала вказівку, щоб на ці маршрути виїхало більше автобусів, щоб люди могли добратись до роботи.

Школи та дитячі садочки функціонують. Ті заклади, де немає електропостачання, працюватимуть завдяки генераторам.

Зараз триває пошукова робота відповідних служб щодо пошуку уламків "Шахедів". БпЛА намагались збивати ППО та спеціальні мобільні групи.

Подібної ситуації ще не було. Електрики немає практично в кожному мікрорайоні Тернополя. Через це немає і стабільного мобільного зв'язку, а ліфтові системи відключили,

– зауважила Яремишин.

До слова, сьогодні країна-агресорка здійснила комбіновану атаку на Україну, запустивши 4 балістичні ракети "Іскандер-М" та рекордну кількість "Шахедів". ППО вдалось збити 76 ворожих цілей над різними областями України. На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено будинки.