Росія атакувала "Шахедами" Тернопіль, є влучання на промисловому об'єкті: усе, що відомо

У ніч на 20 серпня окупанти вдарили дронами-камікадзе по Тернополю. Ворог влучив у промислове підприємство, на місці виникла пожежа.

Всі необхідні служби виїхали для ліквідації наслідків атаки. Що відомо про нічний удар по Тернополю, які наслідки влучань, чи є загроза для місцевих – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Дрони атакували Тернопільську область

Вночі на території Тернопільської області сигнал тривоги пролунав о 01:32. Сигнал про відбій повітряної тривоги був о 02:59. Вже через майже годину після відбою, орієнтовно о 03:55 міський голова Тернополя Сергій Надал написав попередження.

До уваги тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій. Прохання міцно зачинити вікна, так як у повітрі може бути відчутний запах горілості після відбою,

– йшлося у повідомленні посадовця.

Пізніше з'явилася інформація від обласної військової адміністрації про те, що в Тернопільському районі проводять заміри повітря. "При плануванні дня обмежте перебування своє та, особливо, дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях", – закликали там.

Як з'ясувалося, під час нічної атаки Росія завдала удару по промисловому об’єкту в Тернополі. Про це на брифінгу о 9-й годині повідомив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко.

На місці влучання працюють рятувальники

Як розповів на брифінгу у Тернопільській ОВА начальник головного управління ДСНС в області Віктор Маслей, до гасіння резервуару з паливно-мастильними матеріалами, куди влучив об’єкт, залучили 20 одиниць техніки та 90 рятувальників. За його словами, постраждалих чи загиблих внаслідок удару по підприємству немає.

У результаті проведених дій о 06:50 відбулася локалізація пожежі, тобто було припинено її розповсюдження та взято під контроль. Зараз відбувається гасіння пожежі,

– запевнив він.

О 09:22 міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив наступне: "На місці працювали усі відповідні спецслужби. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова. Прошу тернополян обмежити перебування надворі, за можливості закрити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі".

Ліквідація наслідків влучання на промисловому об'єкті / Фото ДСНС України

Здійснюють заміри на вміст шкідливих речовин у повітрі та воді

Генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Оксана Чайчук на брифінгу повідомила, що близько сьомої години ранку на місце виїхала група реагування на хімічну небезпеку.

Заміри проводилися на межі житлової зони в 7 точках за допомогою приладів експрес-діагностики. Повітря перевіряли на вміст продуктів згоряння, таких як СО, CO2, NO2, хлоровмісні речовини тощо.

Згідно з даними, отриманими від гідрометслужби, напрямок вітру є південно-західний. Факел піднявся досить високо, і шкідливі речовини почали рухатися в цьому напрямку. Маса рухається в напрямку Теребовлі та Козови. Тому заміри проводяться також на території області, в місті Теребовля, прилеглих населених пунктах і селищі міського типу Козова,

– сказала вона.

За її словами, наразі перевищень шкідливих речовин немає, виявлено сліди продуктів згоряння CO2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі.

"Також проведено забір питної води з водозаборів міста Тернопіль для перевірки наявності цих речовин. За результатами експрес-аналізу, шкідливих речовин у воді не виявлено. Роботи з моніторингу триватимуть доти, доки показники атмосферного повітря не будуть приведені до норми", – додала вона.

Який вигляд має місто після атаки

У мережі вже публікують фото та відео наслідків удару, на яких видно як небо Тернополя затягнув густий дим, який розповсюджується іншими районами.

У Тернополі у небо здіймається дим: дивіться відео Ірини Вихрущ, 24 Канал

Також з'явилися відповідні фотографії.

Як виглядає Тернопіль зараз / фото Ірини Вихрущ, 24 Канал