Влучання у підприємство: Росія знову атакувала Тернопільщину безпілотниками

Увечері 14 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками Тернопільську область. Ворожий дрон влучив у підприємство в одному з районів.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Які наслідки?

Вороже влучання зафіксували о 20:57. Під атакою був Чортківський район області.

На місце прильоту виїхали всі відповідні екстрені служби. Наразі місцева влада уточнює інформацію щодо можливих постраждалих внаслідок удару.

В ОВА наголосили, що небезпека нових атак залишається високою.

Загроза протягом цієї ночі посилена. Тому на сигнали тривоги реагуйте особливо уважно – залишайтеся в укриттях до відбою!

– закликав Тарас Пастух.

Нагадаємо, останніми днями західні регіони України дедалі частіше стають цілями реактивних дронів. Зокрема, під час масованої атаки в ніч на 13 жовтня ворожі безпілотники також атакували Тернопіль. Тоді було зафіксовано влучання в одне з адміністративних приміщень міста.