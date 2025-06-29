На Тернопільщині уламки ракет упали на домогосподарства

У ніч проти 29 червня Росія здійснила масований обстріл України. В Тернопільській області уламки ворожих ракет упали на підприємство та приватні домогосподарства.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.

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Наслідки ворожого обстрілу Тернопільщини

Уночі 29 червня окупанти здійснили масований обстріл України, зокрема постраждали області на Заході країни. Негода розповів про наслідки в Тернопільській області.

За його словами, сили ППО збили крилаті ракети й ворожий БпЛА типу "Герань-2". Серед наслідків обстрілу:

у селі Іване-Золоте падіння уламків ударного безпілотника та детонація бойової частини. Частково пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства,

падіння уламків ударного безпілотника та детонація бойової частини. Частково пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства, у селі Яблунів падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства – без негативних наслідків,

падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства – без негативних наслідків, у селі Лози падіння залишків крилатої ракети Х-101 на територію приватного домогосподарства. Пошкоджено приватну господарську будівлю.

Відомо, що постраждалих серед людей немає.

Загалом уночі росіяни використали для атаки на Україну 537 засобів повітряного нападу. Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знешкодила 475 засобів.