Десятки осель знову без тепла: у Миколаєві сталася аварія після нещодавнього обстрілу ТЕЦ

Вранці 20 лютого у Миколаєві сталася аварія в системі теплопостачання внаслідок нещодавнього обстрілу ТЕЦ. Частина мешканців знову залишилася без опалення.

Росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ 16 лютого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

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Понад 40 будинків у Миколаєві без опалення

Внаслідок атаки 16 лютого на Миколаївській ТЕЦ було повністю зруйновано електрогенерацію. Також тоді постраждав один із працівників станції.

Наслідки обстрілу досі усувають.

"Миколаїв. Щодо теплопостачання. Наслідки ворожого обстрілу по ТЕЦ продовжуються. Зранку відбулась аварія в системі", – повідомив Кім о 8:50.

Голова ОВА додав, що наразі без тепла залишилося 44 житлових будинки.

Тривають відновлювальні роботи.

"Буду інформувати. Тримаємось", – додав Кім.

Нагадаємо, що 16 лютого Миколаїв був уперше атакований БпЛА типу Shahed із 12-канальними антенами. "Класичними" ж вважаються безпілотники із 4 чи 8 антенами.

Сили ППО уже шукають шляхи боротьби із такими безпілотниками.