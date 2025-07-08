Попри всі зусилля ворога, мобілізація тривала, триває і буде тривати, – Сухопутні війська
- Російські військові атакують ТЦК та СП, намагаючись зірвати мобілізацію в Україні.
- У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що, попри зусилля ворога, мобілізація триватиме.
Російські військові цілеспрямовано атакуються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ударами по ТЦК агресор намагається зірвати мобілізацію. Утім, зусилля ворога марні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.
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Сухопутні війська про мобілізацію в Україні
На тлі ударів Росії по ТЦК, речник Сухопутних військ прокоментував хід мобілізації в Україні.
Незважаючи на всі зусилля ворога, який прагне пригальмувати цей процес, або навіть зупинити його, мобілізація в нас тривала, триває і буде тривати,
– підкреслив Саранцев.
Додав, усе зроблене для того, щоб процес комплектації й поповнення підрозділів Сил оборони залишався неспинним.
Напередодні речник Сухопутних військ також наголошував, що, окрім зриву мобілізації, агресор намагається також посіяти страх і зневіру серед населення. Зауважив, що багато ТЦК розташовані у густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою.
"Таке небезпечне сусідство має обурити громадян і підштовхнути їх до якихось дій проти ТЦК… Саме на це Росія, найімовірніше, робить ставку", – сказав Саранцев.