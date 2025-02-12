Це демотивує, – оператор Patriot висловився про допис Безуглої після атаки Росії 12 лютого

Нардепка Мар'яна Безугла після російської атаки 12 лютого звинуватила Повітряні сили у тому, що вони нібито брешуть про збиття ворожих цілей. Цієї ночі захисники неба відпрацювали повністю по балістиці, яка летіла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира підрозділу Patriot Повітряних Сил ЗСУ.

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Що відповів Безуглій командир підрозділу Patriot про роботу ППО

Військовий зазначив, що 12 лютого під час чергового масового удару зі застосуванням ударних БпЛА противником, а саме о 04:30, надійшла інформація про пуск ворог балістичних ракет.

"Підрозділ був переведений в готовність номер один, розрахунок був на робочих місцях. Засобами розвідки було виявлено 6 балістичних цілей, хлопці холоднокровно відпрацювали по них, ракети були перехоплені", – розповів командира підрозділу Patriot.

Однак військовий наголосив, що після успішної роботи, коли у хлопців розрахунку був піднесений настрій, захисники почитали в новинах зранку, що нібито Повітряні сили "відверто брешуть про збиття цілей ворога". Зокрема, подібний допис публікувала і нардепка Мар'яна Безугла.

За словами оператора, подібні дописи та новини демотивують військових.

Це трохи демотивує наших людей, демотивує розрахунок, особовий склад, які кожний протиповітряний бій відпрацьовують на 100%, викладаються на максимум,

– зазначив він.

Командир підрозділу Patriot зауважив, що військовим дуже важлива підтримка українців, тому що коли вони бачать цю підтримку, це надихає і дає сили. Адже захисники роблять максимум, що залежить для нашої перемоги завжди.

До слова, раніше на допис Безуглої відреагував і начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він звинуватив нардепку в некомпетентності, а також пояснив, як протиповітряна оборона може збивати ворожу балістику.