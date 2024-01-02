"Всі об'єкти уражені": міноборони Росії цинічно виправдало масований удар по Україні

Російська армія вранці 2 січня завдала масованого ракетного удару по Україні. Тим часом у міністерстві оборони країни-агресорки вирішили виправдатися за свій черговий воєнний злочин.

Там заявили, що буцімто всі об'єкти були "знищені". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

До теми Чи продовжать росіяни масовані обстріли: авіаексперт оцінив ресурси Росії

У міноборони Росії цинічно прокоментували ракетний обстріл України

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Після того, як про наслідки ракетного обстрілу України росіянами дізнався весь світ, міністерство оборони країни-агресорки вирішило видати свою версію того, як відбувалася ця атака.

Там зазначили, що збройні сили Росії завдали групового удару "високоточною зброєю великої дальності" та безпілотними літальними апаратами буцімто по підприємствах військово-промислового комплексу України. За словами представників російського міністерства, на цих "об'єктах" нібито виконували замовлення з виробництва ракет, безпілотних літальних апаратів та ремонту озброєння та військової техніки в Києві та передмісті.

Окупанти також зухвало зазначили, що нібито вдарили по "місцях зберігання ракет, боєприпасів та авіаційних засобів", що постачаються "київському режиму" західними країнами. Там цинічно заявили, що мета удару досягнута, а "всі об'єкти уражені".

Вочевидь росіянам маряться склади з ракетами та боєприпасами у будинках, де живе цивільне населення. Ба більше, у них чомусь військові об'єкти завжди розташовуються у квартирах звичайних українців.

Крім того, російське міноборони чомусь взагалі не згадало про Харків, де від російського брухту постраждали щонайменше 52 людини, а одна – загинула.

Реакція на масовану атаку від українських політичних діячів