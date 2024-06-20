Атаковано критичну інфраструктуру: Повітряні сили назвали основний напрямок удару ворога

Російська армія в ніч на 20 червня завдала комбінованого удару по Україні дронами-камікадзе "Шахед" і ракетами різного типу. Основним напрямком ворог обрав схід нашої держави.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що загалом було знищено 32 повітряні цілі ворога. Наші захисники працювали у низці областей, щоб знищити російські "Шахеди" чи ракети.

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У які регіони України намагався цілити ворог

Олещук зазначив, що цієї ночі ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури нашої держави.

Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина,

– написав генерал.

Командувач Повітряних сил ЗСУ відзначив, що повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях", – зауважив Олещук.

Як пережила нічну атаку Дніпропетровська область

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вночі ворог вчинив масовану атаку на область. Її відбивали наші оборонці неба.

Знищили 5 "Шахедів" та 4 ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині,

– написав посадовець.

Глава Дніпропетровської області наголосив, що наслідки російської атаки були у Криворізькому та Нікопольському районах. Так, там постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років, двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

"На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще – будівельна техніка", – сказав Лисак.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також у своєму телеграм-каналі показав наслідки ворожої атаки. На фото можна побачити понівечені будівлі і руйнування.

Наслідки ворожої атаки в Дніпропетровській області / Фото з телеграм-каналу Миколи Лукашука

Раніше у Дніпропетровській області близько 4 ранку чули вибухи. Повітряні сили також тоді писали, що фіксували ракету курсом на Дніпро – Запоріжжя.