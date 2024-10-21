Атаки "Шахедами", КАБами, ракетами, є постраждалі та пошкодження: усе про нічну атаку 21 жовтня

Російська армія вчергове атакувала Україну своїми безпілотниками типу "Шахед" вночі та вранці 21 жовтня. Внаслідок ворожої атаки в регіонах є пошкодження, а також знеструмлення.

Для атаки російські загарбники застосували понад сотню своїх дронів-камікадзе. Головне про нічну атаку України 21 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Скільки тривала повітряна тривога вночі

Повітряна тривога почала ширитися українськими областями ще близько 21 години 20 жовтня. Тривоги спочатку лунали у північно-східних областях, а згодом почали ширитися й іншими регіонами нашої держави.

У Києві тривога пролунала о 00:09 21 жовтня, у КМВА закликали жителів перебувати в укриттях цивільного захисту.

Загалом тривога дісталася й Рівненської та Тернопільської областей. Там відбій оголосили о 03:45. У столиці відбій пролунав о 05:41.

Однак уже о 07:30 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників у Полтавській області. Згодом також "Шахеди" зафіксували й у Сумській області.

Об 11:13 відбій загрози російських ударних дронів-камікадзе пролунав в останніх областях. Більше ворожих дронів поки що не фіксували.

Які наслідки від ворожої атаки по областях

Київ

У Києві вибухи почули приблизно о 00:23 21 жовтня. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що там працює ППО на лівому березі столиці.

Близько 2:30 у Києві пролунав ще один вибух. Суспільне повідомило про потужний вибух у столиці. Перед 4 годиною ранку в Києві вкотре за ніч було чути звуки вибухів. У КМВА заявили про роботу ППО у столиці.

Згодом у КМВА розповіли, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах міста:

У Дніпровському районі попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих, як розповіли в адміністрації, не надходила.

попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих, як розповіли в адміністрації, не надходила. У Голосіївському районі у багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. В адміністрації зазначили, що в районі без руйнування та пожеж. Також не виявлено постраждалих.

у багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. В адміністрації зазначили, що в районі без руйнування та пожеж. Також не виявлено постраждалих. У Солом'янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Постраждалих не виявлено. Там же виявили одного потерпілого. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Пожеж у столиці, за попередніми даними, не було.

Київська область

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО, а ворожі цілі знищено.

Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає,

– наголосив посадовець.

Водночас він зазначив, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку, вибиті вікна та є часткове руйнування однієї з квартир. Також вибиті вікна ще в одному багатоповерховому будинку та пошкоджено три автомобілі.

Наслідки ворожої атаки "Шахедами" у Київській області / Фото ДСНС

Крім того, через атаку було пошкоджено один приватний будинок та гараж. Сталося також загоряння на полі. Пожежа ліквідована.

Також сталася пожежа на одному з ринків. Загоряння оперативно ліквідовано,

– зауважив начальник Київської ОВА.

У ДСНС розповіли, що 21 жовтня вранці в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у 5-поверхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку.

"Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 жителів будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам. На щастя, загиблих та поранених немає", – сказали рятувальники.

Поліція фіксує наслідки ворожої атаки на Київську область / Фото Нацполіції

Наразі на місці події триває обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит. До робіт залучені 27 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі важка інженерна техніка.

Харків

Близько 22:00 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов розповів, що місто перебуває під ударами КАБів. Під атаку потрапили три райони міста, у деяких з них є певні проблеми з електропостачанням.

За попередньою інформацією, один приліт в Основ'янському районі міста, біля житлового будинку. На дану хвилину маємо відомості про чотирьох постраждалих. Ще один удар по Київському району міста, біля одного з супермаркетів,

– наголосив Терехов.

Уже зранку у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що, станом на 08:02, відомо про щонайменше 13 постраждалих унаслідок російських авіаударів по Харкову.

Наслідки ворожої атаки у Харкові / Фото ДСНС і Нацполіції

За попередньою інформацією МВС, російські військові завдали ударів по місту за допомогою КАБ-250 з УМПК. На місцях події виникли два незначні осередки пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.

Також вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

Кривий Ріг

Близько 23:00 під ракетною атакою опинився Кривий Ріг. Попередньо, внаслідок удару по Кривому Рогу постраждала одна людина. Пізніше число поранених зросло до 4 людей.

Серед них – дитина. Травмовано двох жінок 63 та 36 років, 22-річного чоловіка та 12-річну дівчинку,

– написав Микола Лукашук.

Також посадовець зазначив, що постраждалим надали усю необхідну медичну допомогу.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / Фото з телеграм-каналів Лукашука, Ситниченка

Внаслідок обстрілу також пошкоджено готель, 5 багатоквартирних будинків, заклад культури, банк, 2 магазини й 14 автомобілів.

Сумська область

У Сумській ОВА розповіли, що вночі 21 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району. Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено.

Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, в ОВА зазначили, що цієї ж ночі у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 4 ворожих БпЛА типу "Шахед".

У самих Сумах росіяни спрямували “Шахеди” на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Розпочались аварійно-рятувальні роботи.

Черкаська область

Начальник Черкаської ОВА розповів, що ніч в області минула з тривогою. Утім під надійним захистом наших оборонців.

Так, сили ППО перетворили на брухт ще 6 ворожих БпЛА. Минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури.

Скільки повітряних цілей знищила ППО

У Повітряних силах розповіли, що із 20:00 20 жовтня противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Шахед" і дронами невстановленого типу.

Станом на 09.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета "Іскандер-М"/KN-23 (з території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (з повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (з повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія).

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях,

– зазначили військові.

Крім того, 45 російських безпілотників локаційно втрачено. До 10 ворожих БпЛА ще перебувають у повітряному просторі України. За даними Повітряних сил, є декілька влучань безпілотників по цивільній інфраструктурі України.

У яких областях були проблеми зі світлом через обстріли

У Міненерго розповіли, що за минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях: