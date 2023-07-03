Є певні наслідки, – Ігнат розповів деталі про нічну атаку України дронами і ракетами

У ніч проти 3 липня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Наша ППО спрацювала на відмінно.

Загалом окупанти запустили 17 "Шахедів", але збити вдалося 13. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує 24 Канал.

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Що відомо про нічну атаку України

За словами Ігната, цього разу "Шахеди" летіли з Півдня. На жаль, 4 дрони не вдалося знищити, але внаслідок цього серйозних руйнувань не було.

Є певні наслідки, але без втрат. Більш менш ніч обійшлась спокійною,

– зазначив речник Повітряних сил.

Окрім цього, було зафіксовано пуски ракет С-300. Ігнат підкреслив, що ці ракети ворог застосовує з тимчасово окупованого Токмака, що на Запоріжжі.

"Цими ракетами противник завдає ударами по різних об’єктах, зокрема і на Запоріжжі", – додав Ігнат.

По Україні запустили ракети та дрони 3 липня