Запуск 500 "Шахедів" на добу: що може завадити зухвалим планам росіян

Росіяни значно збільшили виробництво дронів. Вони мають амбітну мету запускати щоночі по території України близько 500 дронів. Водночас Сили оборони України мають бути готові до такого виклику.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом, сказав, які проблеми можуть виникнути у росіян щодо запуску такої кількості дронів. Також аналітики ISW припустили, що Росія використовує велику кількість БпЛА для того, щоб виявити і придушити дію ППО України та мобільних вогневих груп.

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Чи має Україна можливості

Нарожний зауважив, що росіянам для запуску 500 "Шахедів" одночасно спочатку потрібно їх виготовити та накопичити – продовж 10 – 14 днів. Проте з цим проблем у них не буде.

Навіть маючи поточний темп виробництва дронів, вони, на думку військового експерта, можуть акумулювати необхідну кількість та зробити великий запуск, сподіваючись перенаситити нашу систему ППО.

Проте найважливіше для них питання – наявність в достатній кількості пускових платформ для цих дронів. По суті – це вантажівка, на якій стоїть контейнер і на ньому розташовані "Шахеди". Росіянам потрібно десь взяти велику кількість цих вантажівок,

– пояснив він.

Для того, щоб спрогнозувати, чи зможуть українські сили уразити таку кількість безпілотників, треба, за словами Нарожного, розуміти, як збиваються "Шахеди".

Значна їх кількість уражається мобільними групами із землі. Вони збивають з джипа або вантажівки, на яку встановлений кулемет або автоматична гармата. Ці системи здійснюють 1000 або 2000 пострілів, проте на них використовуються доволі дешеві патрони, тому вартість пострілу дуже низька,

– підкреслив засновника БО "Реактивна пошта".

Якщо мобільні групи не спрацювали, тоді до збиття дронів долучаються ЗРК чи ПЗРК, а також літаки – радянські "міги", "сушки", американські F-16, французькі Mirage.

Вони збивають "Шахеди" за допомогою встановлених на літаках автоматичних гармат. Постріл з них значено дешевший, і їх застосування дозволяє економити дорогі боєприпаси,

– сказав Павло Нарожний.

Також українські сили для збиття "Шахедів" можуть застосовувати німецькі ЗСУ Gepard, шведські ПЗРК RBS 70, радянські зенітні установки типу "Шилка" та "Тунгуска". За словами військового експерта, збивати таку кількість дронів буде не просто, але Україна має всі засоби для цього.

Нагадаємо, що за інформацією заступника начальника ГУР МО, генерал-майора Вадима Скібіцького, росіяни планують запускати по півтисячі дронів-камікадзе та інших типів на добу і відповідно збільшити кількість пускових майданчиків для них. За його словами, Росія значно збільшила випуск безпілотників і наразі може застосовувати за один удар від 150 до 200 БпЛА. А у разі виконання планів на перше півріччя 2025 року, противник зможе застосовувати одночасно близько 500 дронів.