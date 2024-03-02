Руйнування і жертви в Одесі й Харківській області: головне про нічну атаку "Шахедами" 2 березня

Російська армія вночі 2 березня вчергове запустила свої ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні. Під ударом опинилися Одеська та Харківська області.

У регіонах є пошкодження будинків, а також були постраждалі і жертви. Усе, що відомо про нічну атаку "Шахедами" вночі 2 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росіяни атакували багатоповерхівку в Одесі

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили близько 00:37 через загрозу атаки "Шахедами". Вже о 01:06 Сили оборони Півдня зазначили, що в регіоні йде бойова робота.

Через кілька хвилин "Суспільне Одеса" сповістило, що вибух пролунав і в обласному центрі. Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в місті внаслідок атаки є влучання.

В Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки через російську атаку ударними дронами,

– зазначив він.

Далі в Одеській міській раді розповіли, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджені інженерні мережі та котельня. Будинки, розташовані поблизу, довелося відключити від опалення. Крім цього, пошкоджені багатоповерхівки, частина одного будинку обвалилася – під'їзд там повністю зруйнований.

Наслідки влучання по багатоповерхівці в Одесі / Фото Суспільного

На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби, щоб розібрати завали та деблокувати звідти людей.

Одеса після нічної атаки: дивіться відео

Під завалами в Одесі шукають людей: дивіться відео

Внаслідок атаки Одеси є жертви й постраждалі

Спочатку було відомо про одного загиблого чоловіка, але близько о 7-й ранку з-під завалів деблокували ще одне тіло загиблої людини.

О 10:46 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість жертв збільшилася до трьох. В Офісі Генпрокурора уточнили, що третя жертва – дитина. Її тіло виявили під завалами на рівні першого поверху.

В Одесі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3 – 5 років. Це третій загиблий внаслідок нічної ворожої атаки,

– мовиться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки по Одеській області / Фото ДСНС, Сил оборони Півдня України, Одеської міської ради

Серед постраждалих унаслідок удару вагітна жінка. За оцінками фахівців, її стан середньої важкості.

Ще троє людей з численними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані та ще двоє людей у стані середньої важкості. Лікарі роблять усе можливе. Трьом людям, зокрема трирічній дитині, надали медичну допомогу на місці.

Близько о 08:30 з-під завалів вдалося врятувати чоловіка. Таким чином, кількість постраждалих збільшилася до 8.

Наразі зниклими безвісти вважаються 12 людей, серед яких 4 дітей. Рятувально-пошукова операція все ще триває.

Харківська область також опинилася під атакою "Шахедами"

У ДСНС Харківської області розповіли, що внаслідок удару по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа.

Також відомо, що горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 квадратних метрів. Крім того, пошкоджено гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках.

На місці ворожого удару від ДСНС працювало 15 рятувальників та 2 одиниці техніки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Водночас ще БпЛА атакував приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника зруйновано житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів.

З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС.

Наслідки ворожої атаки по Харківській області / Фото ДСНС

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що це було тіло 76-річного чоловіка, якого вилучили з-під завалів. Будівля, куди влучили окупанти була вщент знищена.

Наслідки удару по будинку у Великих Бурлуках / фото Харківської обласної прокуратури

ППО знищила більшість ворожих "Шахедів"

У Генштабі ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки окупанти запустили по території України 17 безпілотників типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу та збили 14 дронів-камікадзе. Зокрема, 7 дронів збили в межах Одеської області, ще 6 – ліквідувало повітряне командування "Схід":

по 2 БпЛА в Запорізькій та Харківській областях,

по 1 "Шахеду" в межах Дніпропетровської та Сумської областей.

У Повітряних силах додали, що вночі ворог запускав безпілотники з Приморсько-Ахтарська та Балаклеї в окупованому Криму.

Зеленський відреагував на черговий обстріл областей

Володимир Зеленський розповів, що наразі в Одесі відомо про двох загиблих, а ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Президент висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

Він зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. На місці працюють усі служби, щоб люди отримали всю потрібну допомогу. Зеленський висловив вдячність усім, хто залучений до ліквідації російського терору. Водночас президент наголосив, що Україні треба більше захисту.

Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя,

– акцентував президент.

Своєю чергою голова Офісу президента Андрій Єрмак також наголосив, що для того, щоб зупинити російські атаки на міста та вбивства цивільних, Україні потрібна допомога. І вона потрібна вже.