Росія била по медзакладу, енергетиці, є поранені і жертва: усе про нічний терор України

Росія 19 жовтня продовжила тероризувати Україну цинічними обстрілами. Вона била по медзакладу, енергетиці та багатьох інших цивільних об'єктах. На жаль, є поранені та жертва.

24 Канал зібрав усе про нічний терор України, що відомо на цю мить.

Які наслідки атаки 19 жовтня