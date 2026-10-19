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24 Канал Новини України Росія била по медзакладу, енергетиці, є поранені і жертва: усе про нічний терор України
19 жовтня, 10:03
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Оновлено - 10:12, 19 жовтня

Росія била по медзакладу, енергетиці, є поранені і жертва: усе про нічний терор України

Софія Рожик

Росія 19 жовтня продовжила тероризувати Україну цинічними обстрілами. Вона била по медзакладу, енергетиці та багатьох інших цивільних об'єктах. На жаль, є поранені та жертва.

24 Канал зібрав усе про нічний терор України, що відомо на цю мить.

Які наслідки атаки 19 жовтня

 

10:08, 19 жовтня

Львівщина

Унаслідок падіння дрона у Зубрі Львівського району пошкоджені 11 житлових будинків, гараж та 8 автівок.

Люди не постраждали.

09:33, 19 жовтня

Чернігівщина

На Чернігівщині через російські атаки постраждали двоє людей.

У Чернігові внаслідок удару "Бандероллю" пошкоджені фасад ліцею, навчальні класи та вікна. У сусідніх багатоповерхівках також вибило шибки.

В інших громадах області зафіксували пошкодження біля храму та даху приватного будинку.

09:26, 19 жовтня

Київ

У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки значних ушкоджень зазнав один із Консультативно-діагностичних центрів міста. Вибуховою хвилею вибило понад 200 вікон, двері в приміщеннях, пошкодило стелі. А також обладнання в медзакладі.

Постраждалих серед персоналу немає. Медпрацівників наразі перевели працювати в інші заклади. 

Пацієнтів на момент атаки в медичному центрі не було.

09:18, 19 жовтня

Рівненщина

За наслідками ворожих атак маємо знеструмлення у різних куточках Рівненщини. Найбільше – у Рівненському районі.

Нові атаки ускладнюють роботу енергетиків з відновлення. 

09:10, 19 жовтня

Житомирщина

09:03, 19 жовтня

Вінниччина

Росія продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі.

Унаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині. В частині області та обласного центру наразі відсутнє електропостачання та водопостачання.

Відповідальні служби працюють над відновленням.

08:59, 19 жовтня

Київщина

Вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами й ударними БпЛА.

На жаль, є постраждалі. В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них – троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об'єкт інфраструктури.

08:45, 19 жовтня

Полтавщина

У Полтавському районі ворожий БпЛА влучив по залізничній інфраструктурі одного з підприємств. Попередньо, без постраждалих.

07:45, 19 жовтня

Київ

У ніч проти 19 жовтня Росія завдала балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста.

У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину.

У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки.

У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російськими ударами.

05:22, 19 жовтня

Рівненщина

Упродовж ночі сили ППО тримали удар по Рівненщині. Було чимало збиттів.

Разом з тим, Росія атакувала кілька об'єктів цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, двоє жінок поранені.

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