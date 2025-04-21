Сюди летіло все, що тільки могло, – Плетенчук про закінчення "великоднього перемир'я"

Росіяни відновили повітряні удари одразу після закінчення так званого "великоднього перемир'я" 20 квітня. Зокрема, ворог атакував Україну з території тимчасово окупованого Криму.

Про це в етері Суспільного розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал. Наразі в Чорному морі знаходиться 1 ракетоносій – підводний човен, споряджений, ймовірно, 6 ракетами.

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Що відомо про нічну атаку

До слова, уночі 21 квітня Росія запустила по Україні 96 дронів і 3 ракети. Зокрема, Херсонську область атакували протикорабельною крилатою ракетою "Онікс", а Миколаївщину – 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

З того напрямку сюди летіло все, що тільки могло. Сказати, що було тихо, я точно не можу. Побачили навіть "старих" друзів, яких не бачили давно,

– розповів Плетенчук.

Окрім того, у Чорному морі знаходиться ворожий ракетоносій, який може мати на борту до 6 ракет. Тож тепер його відповідно позначатимуть у статистиці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила "великоднє перемир'я" 2935 разів. "Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", – зазначив президент.