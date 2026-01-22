Уночі уважно до тривог: монітори попереджають про загрозу вильоту стратегічної авіації

Монітори попереджають 22 січня про активність пунктів управління стратегічної авіації Росії. Це може свідчити про підготовку ворога до можливої масованої атаки.

Звечора Росія вже запустила по Україні ударні безпілотники, але протягом ночі ймовірні й вильоти російських винищувачів. Про це повідомив monitor.

Дивіться також Росія атакує Україну на тлі форуму в Давосі: чи пов'язано це із зустріччю Трампа і Зеленського

Чи буде вночі російський обстріл?

За даними моніторів, протягом ночі 23 січня є ймовірність вильоту стратегічних бомбардувальників Росії Ту-95МС, Ту-160, а також винищувачів МіГ-31К. Проте наразі підтверджених вильотів немає.

Серед пріоритетних напрямків масованого удару – місто Київ та Київська область,

– припустили монітори.

Канали також повідомили, що Росія може застосувати озброєння Ту-160, до дев'яти Ту-95МС, до шести МіГ-31К, а також літак-заправник Іл-78М. Зокрема, зафіксували переліт двох бортів Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Бєлая".

Не виключають й вихід ракетоносіїв крилатих ракет "Калібр" у пускові зони та застосування установок балістики "Іскандер-М".

Водночас наголосили, що інформація може змінюватись, але варто реагувати на повітряні тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які наслідки останніх атак на Україну?