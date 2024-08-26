Прибрати вигадані "червоні лінії": політолог пояснив, як Захід має реагувати на обстріл України

Росія 26 серпня масовано атакувала Україну, постраждало 15 областей країни. Країна-агресор здійснила черговий терористичний акт, атакуючи енергетичні об'єкти нашої країни. Захід повинен стерти свої уявні "червоні лінії" та надати Україні для захисту людей те, що потрібно.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що наша країна потребує далекобійних ракет, які б завдавали ударів по військових аеродромах на території країни-агресора. Дії Росії потрібно вивести в площину моралі.

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Як Захід має реагувати на обстріл України

Політолог зазначив, що Владімір Путін є послідовним і перед холодними місяцями ворог знову атакує українську енергосистему, аби вивести її з ладу. Тому Росія спланувала сьогоднішню атаку заздалегідь, не варто казати, що ворог мститься за щось чи "вітає" з Днем Незалежності.

Це планомірний геноцид українського народу, один з його елементів. Знищення цивільної інфраструктури, в першу чергу енергетичної, є показом цього, адже на сьогодні дуже багато чого є заведено на електрику,

– пояснив Лісний.

Він наголосив, що західні партери мають надати Україні те, що вона давно просить – далекобійну зброю. Захід повинен зрозуміти, що Україна має право завдавати удари по військових об'єктах на території Росії, аби авіація окупантів вже ніколи не змогла запускати ракети по нашій країні, в тому числі, в перспективі, по Заходу.

Захід намалював собі "червону лінію" і боїться через неї перейти. Однак цих ліній після Курської операції більше немає, лише ті, які Захід собі малює сам. Дії Росії потрібно вивести в площину моралі збереження людських життів. На Заході це ж головна цінність,

– підкреслив політолог.