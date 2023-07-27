Росія знову вночі атакувала "Шахедами": хронологія 519 дня війни

Цієї ночі окупаційні війська вкотре атакували Україну. Зокрема, вибухи знову прогриміли на Хмельниччині.

Про нові воєнні злочини російських терористів і боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал.

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Напередодні в Білому домі повідомили, що українських пілотів навчатимуть на F-16 у Данії та Румунії. Однак, дата, час, тривалість програми – ще у процесі розробки.Постійний представник України в ООН Кислиця на засіданні Радбезу заявив, що росіяни вивезли до Білорусі з окупованих територій Луганщини та Донеччини понад 3 тисячі українських дітей.

06:32 У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог вів наступальні південніше Новоселівського Луганської області та в південніше Діброви Луганської області. Однак, успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки агресора в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

Наша авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по його ЗРК. Підрозділи ракетних військ й артилерії уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі окупантів.

В ОК "Південь" попередили про можливу загрозу повторних атак терористів. Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій в готовності застосувати "Калібри". Також не виключена активність ударних БпЛА.Очільник Хмельницької ОВА зазначив: "Знову дякуємо силам ППО за якісну і результативну роботу".Відбій загрози ударних БпЛА в центральних областях.Відбій повітряної тривоги на Півдні.Monitor пише, що повітряна ціль перестала існувати в межах Одеської області.Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи в Хмельницькій області. Попередньо, працює ППО.Сирени у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях. Там загроза застосування іранських дронів-камікадзе.У Повітряних силах закликали одеситів прямувати в укриття. В області загроза застосування "Калібрів".У Київській та Черкаській областях – відбій.Тривогу оголосили на Хмельниччині. Причина – рух "Шахедів" у напрямку області.У Кіровоградській області – відбій.Сирени у Житомирській області.Тривога на Київщині та Вінниччині.Через "Шахеди" сирени лунають в Черкаській області.Представник Росії відмовився брати слово на Радбезі ООН щодо ракетної атаки на Одесу 23 липня. Постпред України Сергій Кислиця наголосив, що країна-агресорка поводилася на цьому засідання боягузливо. Також він закликав членів Радбезу дати гідну відповідь на ракетний терор російської армії.Повітряні сили повідомили про тривогу в Кіровоградській області. Існує загроза атаки "Шахедами".Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича планують оголосити в розшук. У ДБР зазначили, що наразі він перебуває на території Ізраїлю. Слідство вже скерувало запит про міжнародну правову допомогу.

00:03 Напередодні у вечірньому зверненні президент заявив про підготовку до деокупації Криму. Наголосив, що ми можемо дуже швидко реінтегрувати півострів.

Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію,

– підкреслив Володимир Зеленський.