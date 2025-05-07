"Нетипова атака": Ігнат пояснив, у чому особливість нічних ударів дронами по Україні

У ніч на 7 травня російські війська здійснили нетипову масовану повітряну атаку на Україну, випустивши 187 дронів та кілька балістичних ракет. Повітряні сили знищили 81 ударний БпЛА, ще 64 безпілотники були втрачено локаційно.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону.

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У чому особливість нічної атаки на Україну

Ігнат зауважив, що у ніч на 7 травня росіяни здійснили "нетипову атаку". Усе через те, що вона відбувалася у кілька хвиль. За його словами, атака з різних напрямків розпочалася близько 20:30.

Ворог атакує із північних російських областей – Курськ, Брянськ, традиційно Міллєрово, – а також окупована територія і Ростовська область. Звідти зазвичай атакують традиційно "Шахедами", майданчики пуску можуть бути там різними. Зрозуміло, що з рухомих платформ можуть випускатися ударні БпЛА. І от сьогодні одна з таких атак відбулась по нашій державі. Загалом, станом на зараз, попередньо 187 ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Ви знаєте, що запускають їх одночасно таким чином, щоб ускладнити Повітряним силам і Силам оборони повітряну обстановку, для того, щоб ускладнити збиття саме справжніх "Шахедів",

– заявив Ігнат.

Він додав, що вдалося знищити 81 ударний дрон, ще 64 безпілотники було локаційно втрачено. Ігнат зауважив, що російські атаки здійснюються і по невеликих містах, і по містах-мільйонниках, що є проявом реального тероризму.

"Крім того, сьогодні застосовувалося також п'ять балістичних ракет – "Іскандер-М" або ж КН-23, там вже фахівці, хто буде досліджувати, скажуть пізніше якого типу ці були ракети. Дві балістики сьогодні було збито протиповітряною обороною", – поділився речник.

Ігнат наголосив, що навіть на тлі розмов про можливе перемир’я російська армія не припиняє атак на цивільні об’єкти та продовжує тероризувати мирне населення України.