У мережу потрапив момент прольоту російських ракет над Каспійським морем 8 липня

8 липня країна-агресорки завдала масованого удару по Україні. Ворог запускав різні типи ракет.

Ворог вдарив по цивільних об'єктах Києва, зокрема дитячій лікарні "Охматдит" ракетами з акваторії Каспійського моря. У мережу потрапило відео, як повітряні цілі долають водний простір, аби вбити ще понад чотири десятки українців.

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Смертельна атака на Україну

Уночі та вранці 8 липня окупанти запустили по нашій країні 38 ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Ворожі ракети летять у напрямку України: дивіться відео

Нагадаємо, що вибухи лунали на Сумщині, Житомирщині, Черкащині, Дніпропетровщині та у Києві. У столиці відбулися влучання у кількох районах. Зокрема, у Шевченківському районі ракета Х-101 влучила у корпус лікарні "Охматдит", а у Дніпровському снаряд поцілив по медцентру Adonis. Загалом атака 8 липня забрала життя 33 людей у Києві. У Кривому Розі та Дніпрі теж були прильоти. Там загинуло 11 людей.