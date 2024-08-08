Вночі Росія атакувала "Іскандерами" й "Шахедами": як відпрацювала ППО

У ніч на 8 серпня окупаційне військо вкотре атакувало Україну ракетами та ударними БпЛА. По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.

Зокрема, Росія атакувала "Іскандерами" й "Шахедами". У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч на 8 серпня російські загарбники вдарили 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківщині із Бєлгородської області, а також 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря. Крім цього ворог атакував 4-ма ударними БпЛА типу Shahed із напрямку Єйськ, що у Росії.

Так, командувач Повітряних сил ЗСУ повідомив, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59. Також вдалося знешкодити 4 ударних БпЛА в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Збито 2 ракети та 4 ударних БпЛА,

– ідеться в повідомленні.



Сили ППО цієї ночі збили 2 ворожі ракети та 4 ударних БпЛА / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ