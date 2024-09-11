Нічна атака на Україну, дебати Трампа і Гарріс: хронологія 931 дня війни

Майже три роки в Україні триває повномасштабна війна. Періодично Росія здійснює повітряні атаки, намагаючись знищити інфраструктуру і зламати супротив нашого народу. Сили оборони продовжують стримувати просування ворога на Сході та успішно переносять бойові дії на територію країни-агресорки.

Що відбувалося на фронті на Сході та Півдні України, як протікає операція ЗСУ на Курщині, якими є зусилля нашої країни на міжнародній арені, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп уникнув відповіді на запитання, чи хоче закінчення війни в Україні