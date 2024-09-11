Нічна атака на Україну, дебати Трампа і Гарріс: хронологія 931 дня війни
Майже три роки в Україні триває повномасштабна війна. Періодично Росія здійснює повітряні атаки, намагаючись знищити інфраструктуру і зламати супротив нашого народу. Сили оборони продовжують стримувати просування ворога на Сході та успішно переносять бойові дії на територію країни-агресорки.
Що відбувалося на фронті на Сході та Півдні України, як протікає операція ЗСУ на Курщині, якими є зусилля нашої країни на міжнародній арені, передає 24 Канал.
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Під час дебатів кандидатів у президенти США Трампа спитали, чи в національних інтересах Сполучених штатів перемога України. Він заявив, що в інтересах США завершити війну. Експрезидент запевнив, що знає, як покласти їй край. Він планує звести Зеленського і Путіна, аби ті домовилися між собою. США вже опрацьовують питання щодо зняття обмежень, заявив Байден. Джо Байдена запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною зброї великої дальності по території Росії. На це американський лідер відповів, що його адміністрація "зараз це вирішує". Досі Вашингтон пояснював свою відмову у відповідному дозволі небажанням нібито загострювати конфлікт. Вночі росіяни запустили по Україні "Шахеди". Дрони атакували південні області та північні. На Київщині, зокрема, лунали вибухи. Там працювала ППО.
Трампа запитали, чи прагне він перемоги України у війні
Байден заявив, що Білий дім опрацьовує дозвіл на удари вглиб Росії
Вночі дрони атакували Україну
Під час дебатів кандидатів у президенти США Трампа спитали, чи в національних інтересах Сполучених штатів перемога України.
Він заявив, що в інтересах США завершити війну.
Експрезидент запевнив, що знає, як покласти їй край. Він планує звести Зеленського і Путіна, аби ті домовилися між собою.
США вже опрацьовують питання щодо зняття обмежень, заявив Байден.
Джо Байдена запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною зброї великої дальності по території Росії. На це американський лідер відповів, що його адміністрація "зараз це вирішує".
Досі Вашингтон пояснював свою відмову у відповідному дозволі небажанням нібито загострювати конфлікт.
Вночі росіяни запустили по Україні "Шахеди". Дрони атакували південні області та північні.
На Київщині, зокрема, лунали вибухи. Там працювала ППО.