У Росії злетіли бойові літаки Ту-95: ворог готує обстріл

З ворожої авіабази злетіли бойові літаки Ту-95. Цей виліт може бути бойовим – імовірно, росіяни готують обстріл України.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про загрозу обстрілу

Ворог підняв літаки Ту-95 з авіабази "Оленья".

У моніторингових ресурсах о 22:47 зазначили, що відбувся зліт бортів Ту-95МС, які споряджені крилатими ракетами Х-101/55. Станом на 22:50 відмічено зліт 3 бортів.

У Повітряних силах ЗС України підтвердили інформацію, зазначивши, що 3 борти здійснюють політ у південно-східному напрямку станом на 22:59.

OSINT-аналітики припускають, що в районі Енгельса літаки будуть близько 01:30 – 02:00. Якщо звідси будуть пуски, то в Україні ракети будуть близько 02:00 – 03:00.

В районі Каспійського моря авіація може бути о 03:00 – 03:30. Якщо пуски будуть звідти, то в повітряному просторі України ракети будуть близько 04:30 – 05:00.

Водночас у низці областей оголошена повітряна тривога. Станом на 22:50 ворожі дрони атакують Суми, Черкащину, Полтавщину, Миколаївщину та інші області України.

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