Життя і смерть в одному кадрі: мережу розчулило відео з лелекою, який літав біля "Шахеда"

Під час чергової атаки Росії по Україні мережею ширилось відео із лелекою. Птах літав у небі поруч із ворожим безпілотником типу "Шахед".

Таке відео опублікувала користувач irenko10 у TikTok.

Як лелека літав поруч із "Шахедом"?

У соцмережах почало набирати обертів відео із лелекою, що називають символом нового життя. Птах летів у небі над Україною поруч із російським "Шахедом".

Авторка підписала відео як "найконтрастніше у моїй галереї". Допис переглянули понад 220 тисяч разів та набрав він майже 13 тисяч лайків.

Лелека літає поруч із дроном: дивіться відео

Користувачі у коментарях написали, що відео їх розчулило. Зокрема, зазначають, що воно має глибокий зміст та відтворює реальність життя українців.

