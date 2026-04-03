24 Канал Новини України Життя і смерть в одному кадрі: мережу розчулило відео з лелекою, який літав біля "Шахеда"
3 квітня, 22:06
Дарія Черниш
Основні тези
  • Відео з лелекою, що летів поруч із російським безпілотником "Шахед", стало популярним у TikTok.
  • Користувачі емоційно відреагували на відео, зазначаючи, що воно відображає реальність життя українців.

Під час чергової атаки Росії по Україні мережею ширилось відео із лелекою. Птах літав у небі поруч із ворожим безпілотником типу "Шахед".

Таке відео опублікувала користувач irenko10 у TikTok.

Як лелека літав поруч із "Шахедом"?

У соцмережах почало набирати обертів відео із лелекою, що називають символом нового життя. Птах летів у небі над Україною поруч із російським "Шахедом".

Авторка підписала відео як "найконтрастніше у моїй галереї". Допис переглянули понад 220 тисяч разів та набрав він майже 13 тисяч лайків.

Лелека літає поруч із дроном: дивіться відео

Користувачі у коментарях написали, що відео їх розчулило. Зокрема, зазначають, що воно має глибокий зміст та відтворює реальність життя українців.

Росія знову тероризувала Україну

  • Росія била понад 570 дронами та ракетами по Україні 3 квітня. Під ударом було щонайменше п'ять регіонів.

  • Відомо, що росіяни вдарили по Коростеню на Житомирщині. Внаслідок атаки там загинула одна людина та є постраждалі. До того ж пошкоджено понад 100 будівель.

  • Також під атакою авіабомб був Краматорськ, що на Донеччині. Через удари загинули четверо людей, зокрема 16-річний підліток. Понівечені багатоповерхівки, СТО та автівки.