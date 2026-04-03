Життя і смерть в одному кадрі: мережу розчулило відео з лелекою, який літав біля "Шахеда"
- Відео з лелекою, що летів поруч із російським безпілотником "Шахед", стало популярним у TikTok.
- Користувачі емоційно відреагували на відео, зазначаючи, що воно відображає реальність життя українців.
Під час чергової атаки Росії по Україні мережею ширилось відео із лелекою. Птах літав у небі поруч із ворожим безпілотником типу "Шахед".
Таке відео опублікувала користувач irenko10 у TikTok.
Як лелека літав поруч із "Шахедом"?
У соцмережах почало набирати обертів відео із лелекою, що називають символом нового життя. Птах летів у небі над Україною поруч із російським "Шахедом".
Авторка підписала відео як "найконтрастніше у моїй галереї". Допис переглянули понад 220 тисяч разів та набрав він майже 13 тисяч лайків.
Лелека літає поруч із дроном: дивіться відео
Користувачі у коментарях написали, що відео їх розчулило. Зокрема, зазначають, що воно має глибокий зміст та відтворює реальність життя українців.
Росія знову тероризувала Україну
Росія била понад 570 дронами та ракетами по Україні 3 квітня. Під ударом було щонайменше п'ять регіонів.
Відомо, що росіяни вдарили по Коростеню на Житомирщині. Внаслідок атаки там загинула одна людина та є постраждалі. До того ж пошкоджено понад 100 будівель.
Також під атакою авіабомб був Краматорськ, що на Донеччині. Через удари загинули четверо людей, зокрема 16-річний підліток. Понівечені багатоповерхівки, СТО та автівки.